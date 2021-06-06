Sinovac aşısı ne zaman gelecek? (Haziran 2021) Çin koronavirüs aşısı geldi mi?

Koronavirüs aşılama sürecinde hız alındı. Öğretmenlerde yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenler için aşı randevuları açıldı. Sinovac mı Biontech mi tercihi yapan vatandaşlar Sinovac aşı randevusu almakta zorluk çekiyorlar.

Peki sinovac aşısı ne zaman gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmanın yapıldığını belirtmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgide; Toplam 270 milyon doz aşı anlaşması yapıldığını ifade etmişti.

Bakan Koca, "270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin" şeklinde güvence vermişti.

Açıklamalar doğrultusunda aşıların yakın tarihlerde gelmesi öngörülüyor.