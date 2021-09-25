Sinan Vardar yazdı! 'Beşiktaş'ta en az 5 isim kiralık gitmeli'

Beşiktaş'ın, 11 eksikle çıktığı İzmir deplasmanında kontrollü bir futbol tercih etmesi çok doğaldı. Ama maalesef dün forma giyen Beşiktaşlı oyuncuların büyük çoğunluğu sınıfta kaldı.

Bunca sakatın yanı sıra Pjanic de kenara gelince teknik direktör Beşiktaş rakibinin hatalarını beklemeye başladı. Forma şansı bulan Serdar ve Rıdvan takımı ayakta tutmaya çalışan simlerin başında gelmesi önemliydi.

İkisi de takımlarının en iyi takımın en iyi oyuncuları olarak dikkat çekti. Josef ve Atiba iyi ki varlar. İkisi de can siperane bir mücadele gösterdi. Güven biraz kıpırdasa da gerisi hikaye...

Gökhan Töre'nin bu kadar formsuzluğuna anlam vermekte zorlanıyorum. Bir futbolcu istese bi kadar kötü oynayabilir mi? Yeni transfer Kenan Karaman'ın da sakatlar iyileştikten sonra formayı bulması çok zor gibi.

Açık ve net söylemek gerekirse Beşiktaş'ta dünkü kadroda yer alan en az 5 futbolcu devre arasında kiralık gönderilmeli. Beşiktaş ikinci yarıda Altay savunmasının hatasının hatasıyla Güven Yalçın'ın ayağından golü bularak 3 puana çok yaklaştı. Ancak N'Sakala'nın basit bir hatası her şeyi alt üst etti.

Kazanını tebrik edelim. Mustafa Denizli. Altay'da çok kısa zamanda çok güzel işler yaptı. 41 yaşındaki İbrahim Öztürk'e maşallah, Bamba, kaleci Lis harika bir performans gösterdi. Altay maç fazlalığıyla liderliğe yükseldi. Fırat Aydınus harika bir maç yönetti. Türkiye'nin en iyi hakemine tebrikler... (SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ)