Sinan Vardar: 'Transfer listesinden çok ümitliyim'

Transfer sezonu başladı, bu sezon da aynı filmi izliyoruz.

Medyamızda soluksuz bir şekilde kulüplerimize kimler geliyor, kimler gidiyor takip ediyoruz.

Yumurta kapıya dayandı, 15 gün sonra takımlar antrenmanlara başlayacak ama kulüp başkanları menajerlerle ortak yeniden takım kuruyorlar.

Aslında yeni sezonun plan ve projesi, hatta transfer görüşmeleri en geç Nisan ayında bitmesi gerekir. Ama nerde!!!

Beşiktaş yönetimi henüz teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşamadı.

Sergen Beşiktaş'ın evladı ve kısa sürede imzaların kalplere atılacağını düşünüyorum.

Avrupa futbolunu yakından takip eden yönetici Erdal Torunoğulları, scout ekibiyle birlikte yakından takip ettiği oyuncularla görüşmeler yapıyor.

Genç ve yetenekli isimlerin listede olduğunu biliyorum.

Beşiktaş'ın da birçok kulüp gibi borcu çok ve iki yıl sonra ciddi ödemelerle karşı karşıya kalacak.

Hep söylüyorum, kulüplerimiz bu dar boğazdan üreterek ve satarak çıkabilirler.

Bu yüzden Torunoğulları ve ekibinin transfer listesinden çok ümitliyim.

Beşiktaş'ın sezonu çifte kupayla tamamlaması hepimizi mutlu etti ama yeni sezonda Beşiktaş'ın en az 5 iyi transfer gerekiyor.

Salih Uçan ve Kenan Karaman transferlerini bittiğini düşünürsek, ilk 11'e girme yeteneği olan 3 oyuncunun daha takıma katılması gerekiyor.

İyi bir savunma oyuncusu, 10 numara ve golcü transferleri Beşiktaş'ın olmazsa olmazı...

Geçtiğimiz haftaki yazımda bahsettim.

Kiralık oyuncuya kesinlikle karşıyım.

Beşiktaş oynattı, başarı da geldi ama Ghezzal ve Rosier transferleri şimdilik zor görünüyor.

Umarım bu iki futbolcunun transferlerinde sorun yaşanmaz.

Aboubakar bonuslarla birlikte 3 yıllık 20 milyon euro'luk sözleşmeyi kaptı ve Suudi Arabistan'a gitti.

Profesyoneldir, gidişine sözüm yok ama son maçlarda takımı şampiyonluk yarışında yalnız bırakması hepimiz için gönül yarası oldu. Neyse...

Bu yüzden ben Necip, Ersin, Rıdvan, Utku gibi genç yürekleri çok seviyorum. (SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ)