Beşiktaş maça üstün başlarken, siyah beyazlı takım ilk 45 dakikada çok üstün iyi bir oyun ortaya koydu. İlk devrede Beşiktaş için güzellikler vardı. İkinci devre ise beyazdan siyaha döndü. Teknik Direktör Önder Karaveli'nin oyun kuruculuğunu teslim ettiği Rachid Ghezzal topla buluşmalarında belki güzel düşündü ama çoğu kez son paslarda istediğini yapamadı. Bu Beşiktaş'ın hücum gücünü olumsuz etkiledi. Beşiktaş savunması hata yapmazken Rosier, ve Rıdvan kanat bindirmeleriyle rakibin ileri çıkmasını engellerken hücuma renk verdi.

Beşiktaş'ta Necip'e ayrı bir parantez açmak gerek. Dün yine harika bir performans gösterdi. Ghezzal'in sırıttığı maçta Pjanic sahneye çıktı ve takımının maestroluk görevini üstlendi. Boşnak yıldız harika paslarıyla hem oyunu açtı hem de takım arkadaşlarının hatalarına koşturdu. Beşiktaş maçın özellikle son 30 dakikasında gereksiz bir telaşla tel tel döküldü. Önder Hoca; Ghezzal dakikalar ilerledikçe daha da kötü duruma düşünce onu oyundan almak zorunda kaldı. Cezayirli oyuncunun yerine oyuna giren yaşgününde Güven gereksiz top kayıplarıyla rakibe duran toplar hediye ederken Beşiktaş için tehlike arz etti. H H H Önder Hoca'nın teknik sorumluluk görevine geldiği günden bu yana dokunuşları gerçekten harika ötesi...

Karaveli Beşiktaş'a çok yakışıyor. Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi zaten hocanın başarısını gösteriyor. Teşekkürler Önder Hocam. Maçın Pjanic'le birlikte yıldızı Ersin'di. Harika kurtarışlar yaptı. Özellikle maçın son 10 dakikasında köşeden köye atladı ve 3 takımına kazandırdı. Bravo Ersin, seni çok seviyoruz. Karagümrük iyi takım. Emre Mor önemli bir çıkış yakalamak üzere. Caner'in kaleci gibi uçarak yaptığı penaltıya ancak Canervari bir hareket denilebilir. Bunun başka bir izahı yok. (SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ)