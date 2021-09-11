Sinan Vardar: Beşiktaş’ın önü kesilecek mi?

Sinan Vardar'ın Fotomaç gazetesindeki yazısı şu şekilde;

Bazıları diyor ki, Sergen Yalçın çok konuşuyor...

Maalesef ülke şartlarında bazen vakit kaybetmeden ve çoğu zaman da çok konuşmak gerekiyor.

Planlanan kötü senaryolara karşı tetikte beklemek derler buna...

Önceki gün Sergen Hoca'nın hedefinde Merkez Hakem Kurulu eğitim danışmanı Jaap Uilenberg vardı. Cevap hakkını kullanırken, sert söylemlerle Uilenberg'in geçtiğimiz hafta Süper Lig hakemlerine kendisini hedef göstermesine isyan etti. Alman hakem eğitmenin Beşiktaş teknik direktörünü hedef göstermesi tabii ki de hepimizin kafasını karıştırdı. Bu anlamsız açıklama sonrası geçtiğimiz cumartesi günkü Divan Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi, Uilenberg'e yüklenmişti.

Şimdi sokaktaki Beşiktaşlı, kağıt üzerinde en büyük favori olan siyah-beyazlı takımın perde arkası entrikalarla durdurulup durdurulamayacağını merak ediyor.

Kamuoyunda genel bir kanı var;

Beşiktaş'ın önü kesilecek. Beşiktaşlı endişeli ve gardını almış bekliyor.

Ama mesaj da verildi; hodri meydan; sizden korkmuyoruz!

Futbolumuz entrikalar üzerine ilerliyor. Avrupa Şampiyonası'nda şunu gördük ki, Türkiye'de futbol kurallarıyla Avrupa'nın arasında farklar var. Türkiye'nin en iyi hakemi dedikleri kişi bile ülkemizde farklı, yurtdışında farklı telden çalıyor.

Herkes bir oyunun içinde rolünü oynuyor. Algı operasyonları, vasatın altında kalan futbolumuzun önüne geçiyor. Ve maalesef Türkiye'de futbolun gelişmesine katkı sağlamasını beklediğimiz ünlü futbol insanları da bu operasyonlarda başrolü oynuyor.

Jaap Uilenberg zaman kaybetmeden Beşiktaş'tan özür dilemelidir. Lütfen biri ona bu anlamlı sözü çevirmesin uzun uzun anlatsın;

Beşiktaş büyük taştır, altında kalır. (SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ)