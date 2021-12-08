İşte Sinan Engin'in Beşiktaş'ın Dortmund'a 5-0 yenildiği maç sonrası yaptığı açıklamalar;

"KENDİ ANNEMİZİN LİGİNDE OYNAYALIM"

"Alıştırk artık, kabus eziyet bitti. Bir daha Türkiye Ligi'nden hiç bir takım Şampiyonlar Ligi'nde oynamasın uzun yıllar. Avrupa Ligi'ndeki halimizi, Şampiyonlar Ligi'ndeki halimizi görüyorsunuz. Kendi annemizin liginde oynayalım biz. Bu oyuncuları fazla abartıp büyütüyoruz"

"BAZI OYUNCULARI ÇOK BÜYÜTMÜŞÜZ"

"Sezon başında geçen sezonun performansı bizi yanılttı. Bazı oyuncuları çok büyütmüşüz. Avrupa düzeyinde demişiz Türkiye düzeyindeymiş. Fazla abartmaya gerek yok"

"SERGEN 10 KİŞİYE NE ANLATACAK?"

"Sergen'i savunmak gibi bir şeyim yok. Sergen ne yapacak şimdi? 10 kişi kalmış takıma Sergen ne anlatacak takıma. Kenarda Fatih Terim de olsa kralı da olsa antrenörün yapacak bir şeyi yok"

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE MAÇI"

"Avrupa'yı Sergen'de bitirmiş, antrenman maçı gibi görmüş Sergen. Salih Uçan'a kadar herkesi soktu. Antrenmansız kalmasın diye herkesi oyuna soktu. Bundan sonra Türkiye'ye dönecek. Kayseri ve önemli olan Fenerbahçe maçı."

"SERGEN O AKŞAM BIRAKMIŞTI"

"Bazı oyuncular için Fenerbahçe maçı çok önemli olacak. Kazan bu maçı affettir kendini. Sergen'i yollasan da ayrılsa da çözüm değil. Bir yerde antrenör bitiyor, Sergen zaten o akşam bırakmıştı. Ertesi gün yönetim kendisine destek olduğu için, taraftar da istediği için devam etti. Çok severek yaptığını düşünmüyorum görevini. Bir eziyet olarak görüyorum. Beşiktaş yönetimi taraftardan korkmadan verecek kararını. Beşiktaş yönetimi Sergen'e sahip çıkabiliyorsa çıksın, bu gelecektir geçecektir inşallah çıkış yapacaktır bu takım"

"KIRMIZI ÇOK AĞIR KARAR"

"Bu bir milat oldu artık. Avrupa değil kabus bitti. 10 kişi orada oynamak eziyetti. Penaltı ve kırmızı kart çok ağır karar. Bir pozisyonda iki defa cezalandırdı hakem. Biraz işgüzarlık da yaptı. Kontrolsüz giriş var ama kırmızı kart çok ağır. Avrupa'da veriyorlar arkadan ufak temasa ama Türkiye'de vermiyorlar"

"SERGEN'İ YOLLARSAK DOĞRU OLUR MU?"

"Beşiktaş yönetimi bundan sonra çok doğru karar vermek zorunda. Eğer Sergen'i yollarsak doğru karar vermiş olur muyuz? Eğer sahip çıkarsak taraftar sezon sonuna kadar kalırsa sahip çıkar mı? bakmak lazım."

"BATSHUAYI'NİN KAPASİTESİ TÜRKİYE DÜZEYİNDE"

"Batshuayi'nin kapasitesi de Avrupa düzeyinde değil Türkiye düzeyinde. Ghezzal'ın da Rosier'in de. Welinton zaten daha aşağıda. Bi Josef var bir şey yapmak istiyor. Kenan'a da tepki olması normal. Can iyi mi oynadı? Nasıl basıyorlar görmüyor musunuz? Döndürmüyorlar. Fizik olarak çok üstünler bir kere. Bir de ne oynadıklarını biliyorlar, bir sistem var çünkü"

"SERGEN'E DE EZİYET ÇEKTİRMEYE GEREK YOK"

"Bundan sonra lige dönülecek, Sergen morallenecek. Yönetim sonuna kadar destek olacak. Sezon sonuna kadar da destek olacaksın. Destek böyle zamanlarda lazım. Sergen'e de eziyet çektirmeye gerek yok. Kenardaki durumunu gördüm çok üzüldüm. Bunu benim Liverpool maçından sonraki röportajım gibi düşün. Allah öyle durumları kimseye yaşatmasın. Bunun 5'i de 8'i de 1'i de bir. Bu takım Avrupa düzeyinde değil, sezon başında yanılmışız" (MİLLİYET)