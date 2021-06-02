Şimdi de Kara Mantar Hastalığı kabusu mu geliyor? Kara Mantar Hastalığı nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

Mukorminoz adıyla da bilinen kara mantar hastalığı Hindistan'da artış gösterirken, Mısır, Irak gibi ülkelerde de görüldüğü bildirildi.

Hindistan'da kısa sürede 12 binden fazla kişide görüldüğü belirtildi.

Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanan kara mantar hastalığı, sinüsleri, beyni, akciğerleri etkiler. Kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.

Kara Mantar Hastalığı Nedir, Nasıl Bulaşır?

Mukormikoz yada kara mantar hastalığı mucor küfüne maruz kalmaktan dolayı ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Çok nadir görülmesine karşın tehlikelidir. Enfeksiyona neden olan mucor küfü genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede, çürüyen meyve sebzelerde bulunur.

Kara Mantar Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Ateş,

Öksürük,

Yüz ağrısı,

Gözde şişme ve göz yuvarlağının dışarı doğru itilmesi,

Sinüsler üzerinde kızarıklık,

Kanlı öksürük,

Nefes darlığı,

Kanlı kusma,

Karın ve göğüs ağrısı,

Fenalık hissi, şuur bulanıklığı,

Uykuya meyil ve genel durumda hızla bozulma.

Cilt enfeksiyonlarında ise hızla gelişen kızarıklık,

enfeksiyon yerinde sıvı birikimi ve akıntı, şiddetli ağrı, sertlik, şişlik ve siyahlaşma olur.