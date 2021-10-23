Şifo Mehmet'ten Beşiktaş analizi ve derbi tahmini

Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından biri olan ve günümüzde teknik direktörlük yapan Mehmet Özdilek derbiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdilek, derbideki favorisini açıkladı. Detaylar haberde...

Radyospor'da yayınlanan Sporun Merkezi programında Emrah Karalinç'in canlı yayında sorularını yanıtlayan Mehmet Özdilek'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş duran toplara yenildi"

Öncelikle Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a farklı kaybettiği maçı değerlendiren Özdilek, "Sıkışan oyunlarda duran toplar etkendir. Beşiktaş duran toplara yenildi. Beşiktaş'ın başına sakatlık konusunda ciddi sorunlar çıktı. Dortmund maçında birçok oyuncu oynamadı. Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi'nde nereye gideceğini belirleyen bir maçtı. Beşiktaş'ın asıl rakibi Sporting'di. Bu tip maçlarda kaybetmemek önemli. 15 dakikalık bölümde Beşiktaş rakibe sıkıntı yarattı. Ama ondan sonraki süreçte oyun aklını gösteremedi. Geniş alanda baskı yapmanız çok mümkün değil. Takım boyunu biraz kısaltmak gerekiyor, rakip bunu yaptı. Biz yapamadık" ifadesini kullandı.

"Maç 7-4 bile bitebilirdi"

Sergen Yalçın'ın duran toplarla ilgili değerlendirmesi hakkında da konuşan Mehmet Özdilek, "Beşiktaş teknik heyeti rakibi analiz etmiştir. Sergen Yalçın da tüm bilgileri aktarmıştır. Oyun içinde böyle anlarla karşılaşabiliyorsunuz. Oyunu biraz sakinleştirebilsek oyununu gidişatı farklı olabilir. Gol attıktan sonra tekrar yiyince psikolojiniz bozuluyor. Beşiktaş kopya goller yedi. Beşiktaş demoralize oldu. Pozisyonlar ürettik ama çok ciddi pozisyonlar verdik. Rakip atsa biz atsak, 6-4, 7-4 gibi bir skor da ortaya çıkabilirdi. Devreye 3-2 girebilse farklı bir motivasyon olabilirdi. 3-1'den maçı çevirmek zor. Rakibe de pozisyonlar verildi. Önde üretim yaparken geride hata yapabiliyorsunuz. Farklı mağlubiyet üzüntü verici" dedi.

"Sakatlıktan çıkan oyuncular ritim yakalayamadı"

Öte yandan Özdilek, sakatlıktan çıkan futbolcuların ritmini yakalayamadığını ve bunun da ciddi bir handikap oluşturduğuna vurgu yaptı. Özdilek şu ifadeleri kullandı:

"Sakatlıktan dönen oyuncular ritim yakalayamadı. Bunun handikabı oldu. Pjanic en fazla top kaybı yaptığı maçı oynamıştır. Üst düzey bir oyuncu ancak; sakatlıktan dönen oyuncuların ritim yakalaması süreç alacaktır. Yüksek tempolu bir maçta bunun handikabı sadece Pjanic değil diğer oyuncularda da yaşandı. Beşiktaş artık önüne bakmak zorunda. Oynanmamış 3 maç var. Ancak; kolay bir süreç değil."

"Derbide Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum"

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mehmet Özdilek derbide favorisinin Beşiktaş olduğunu ifade etti. Özdilek, "Böyle maçlardan sonra derbiye çıkmak... Derbiye bu maçın skoru yansımaz. Bence derbide farklı bir atmosfer olur. Beşiktaş-Galatasaray maçları enteresan maçlardır. Maç öncesi formda görünen takımın yenilgi aldığı maçlar da oldu. Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyununu tahmin etmek mümkün değil. Galatasaray genç oyunculardan kurulu bir takım. Beşiktaş'ın kadrosu oturmuş bir kadro. Gel gitlerin olacağı bir maç olacaktır. Seyir zevki yüksek bir maç bekliyorum. Büyük maçları büyük oyuncular kazanır. Oyunun kaderini belirleyecek oyuncular var. Beşiktaş'ta maçın gidişatını değiştirecek birçok oyuncu var. Ben Beşiktaş'ı derbide bir adım önde görüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. (AJANSSPOR)