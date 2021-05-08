Sezonu bitirince her şeyi konuşacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından yayıncı kuruluş Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 08.05.2021 - 23:28 08.05.2021 - 23:28 Kartal Bakışı
Sezonu bitirince her şeyi konuşacağız

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları sebebyile oyunun tamamında oyunsal anlamda başarılı olmadık.

Her maç kazanacağız diye bir şey yok. Derbide her şey olabilir. Bu maça takılmadan salı ve hafta sonu oynanacak maça hazırlanmamız lazım.

Şapkamızı önümüzde koyup değerlendirmelerimizi yapacağız. 

Kenardaki hakemin verdiği karar komedi. Biz kendisine dedik senin bunu görme ihtimalin yok. Kendisi Superman falan heralde. Tebrik ediyoruz hakemlerimizi. Hakeme bağlamıyoruz mağlubiyeti. Sezonu bitirince her şeyi konuşacağız.

Gözler Seyrantepe’de, kulaklar Başkent’te

Gözler Seyrantepe’de, kulaklar Başkent’te

Sakatlardan N'Koudou'nun dönme ihtimali var. Diğerlerini bilmiyoruz.

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Galatasaray
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