İşte Sergen Yalçın'ın sözleri:

Oyun istediğimiz gibi olmadı. Yapılan basit pas hataları sebebyile oyunun tamamında oyunsal anlamda başarılı olmadık.

Her maç kazanacağız diye bir şey yok. Derbide her şey olabilir. Bu maça takılmadan salı ve hafta sonu oynanacak maça hazırlanmamız lazım.

Şapkamızı önümüzde koyup değerlendirmelerimizi yapacağız.

Kenardaki hakemin verdiği karar komedi. Biz kendisine dedik senin bunu görme ihtimalin yok. Kendisi Superman falan heralde. Tebrik ediyoruz hakemlerimizi. Hakeme bağlamıyoruz mağlubiyeti. Sezonu bitirince her şeyi konuşacağız.

Sakatlardan N'Koudou'nun dönme ihtimali var. Diğerlerini bilmiyoruz.