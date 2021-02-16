Serkan Akcan: Beşiktaş taş gibi takım

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Siyah-beyazlılar 3-0'lık skorla kazandı. Aldığı skorun yanı sıra sergilediği futbolla da taraftarını memnun eden Siyah-beyazlılar, 51 puana ulaşan üçüncü takım oldu.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan yazarımız Serkan Akcan, Beşiktaş'tan övgüyle bahsetti.

Beşiktaş'ın geçen hafta ve bu hafta sergilediği oyundan söz eden Serkan Akcan, "Şu tanımı yapsak hiç abartı olmaz, Beşiktaş taş gibi takım. Rakipleriyle kıyasladığında bir tık daha geride olan kadrosuyla Beşiktaş'ı taş gibi takım haline getiren de bir Sergen Yalçın var." ifadelerini kullandı. (FANATİK)