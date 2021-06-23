Sergen Yalçın'la yeni sözleşme kabusu işte böyle bitti

İpleri koparma noktasına gelen Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın yola birlikte devam etmek için anlaşma sağladı.

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın evinde bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ile deneyimli teknik adam 1 yıllık sözleşme için el sıkıştı, kabus gibi süreç mutlu sonla noktalandı.

Sezonu çifte kupayla kapatan şampiyon Beşiktaş’ta günlerdir süren Sergen Yalçın krizi mutlu sonla noktalandı. Siyah-beyazlı yönetim ile Yalçın tam 35 gün boyunca kadro yapılanması ve maddi konularda pazarlık yaparken önceki akşam ipler kopma noktasına gelmişti. Son bir kez görüşmek için sözleşen Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın dün akşam saatlerinde Asbaşkan Emre Kocadağ’ın evinde bir araya geldi. Zirve yaklaşık bir saat sürerken taraflar görüşmede aradaki buzları eritti.

Tüm sorunlar aşıldı

Sergen Yalçın’ın kritik toplantıda kadro yapılanması ve transferlerle ilgili tüm düşüncelerini Başkan Çebi ile paylaştığı ve isteklerini sıraladığı belirtildi. Çebi, Yalçın’a sıkıntı yaşadığı konularda destek verince aradaki pürüzler giderildi.

Başkan Çebi ile Sergen Yalçın toplantının sonunda bir yıllık yeni sözleşme için el sıkıştı ve siyah-beyazlı camia için adeta korku filmine dönen süreç mutlu sonla bitirildi. Yalçın’ın birkaç gün içinde 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. (MİLLİYET)