Sergen Yalçın'la sözleşme sonrası ilk teklif Atiba Hutchinson'a

Siyah beyazlılarda ilk iş iç transfer. Bu kapsamda Sergen Yalçın, Atiba ile devam etme kararı aldı.

FUTBOL 23.06.2021 - 10:19 23.06.2021 - 10:21 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'la sözleşme sonrası ilk teklif Atiba Hutchinson'a

Beşiktaş formasıyla 8 sezonda 293 maçı deviren Atiba Huthcinson’la 1 yıl daha kontrat uzatılacak. Yönetimin 38 yaşındaki futbolcuya, sözleşme görüşmesi sırasında sonraki dönemde teknik ekipte yer alma önerisini de ileteceği belirtildi.

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Ailesiyle İstanbul’da yaşamaktan dolayı memnun olan Kanadalı ön liberonun da bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. (MİLLİYET)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Atiba
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