Sergen Yalçın'la sözleşme sonrası ilk teklif Atiba Hutchinson'a

Beşiktaş formasıyla 8 sezonda 293 maçı deviren Atiba Huthcinson’la 1 yıl daha kontrat uzatılacak. Yönetimin 38 yaşındaki futbolcuya, sözleşme görüşmesi sırasında sonraki dönemde teknik ekipte yer alma önerisini de ileteceği belirtildi.

Ailesiyle İstanbul’da yaşamaktan dolayı memnun olan Kanadalı ön liberonun da bu teklifi kabul etmesi bekleniyor. (MİLLİYET)