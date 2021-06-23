Sergen Yalçın'la imzalar atıldı! Beşiktaş'ta sıra geldi transfere...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ile birlikte, lig ve kupa olmak üzere 3 kulvarda yarışacak olan Kara Kartal geniş ve güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı.

Aboubakar'ın ayrılması, sakatlığı nedeniyle uzun süre oynayamayacak olanCenk Tosun'un da kiralık geldiği Everton'a dönecek olması nedeniyle forvet takviyesi yapacak olan Siyah Beyazlılar'ın önceliği Diego Costa. Sergen Yalçın'ın da transferine onay verdiği İspanyol forvet konusunu kısa süre içinde sonlandırmak isteyen yönetim, 2 milyonu garanti, 500 bini de bonus olmak üzere 2.5 milyon Euro önerdiği 32 yaşındaki forvete, kalan pürüzleri giderip 5 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıkları öncesinde Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi hedefliyor.

Çıkış maddesi var

İkinci forvet transferi için Dzeko ve Arnautovic isimleri gündeme gelse de bu oyuncuların yüksek maliyeti yüzünden rota Hatayspor'un golcüsü Mame Biram Douf'a çevrilmişti. Geçen sezon Bordo-Beyazlı formayla ligde 19 gol atan Diouf'un alınmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği belirtiliyor. 33 yaşındaki oyuncunun Güney ekibiyle sözleşmesi sürüyor ancak Senegalli'nin mukavelesinde, '1.1 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesinin olması Siyah Beyazlılar'a bu transferi diğer isimlere göre daha düşük bir bonservis bedeliyle gerçekleştirme fırsatını sunuyor. Diouf transferinin de kampa yetiştirilmesi için çalışmalara hız verilecek.

Teixeira'da limitler zorlanacak

Ve son olarak da Alex Teixeira. Çin'den ayrılma kararı alan ve 5 yıl sonra Avrupa'ya dönmek isteyen Brezilyalı 10 numara için de limitler zorlanacak. 31 yaşındaki oyuncu için Galatasaray 'ın da devreye girmesi nedeniyle Siyah-Beyazlılar daha önce yaptıkları yıllık ücret ve imza parası tekliflerini artırıp son noktayı koymayı hedefliyor. Yıllık 2 milyon Euro'luk öneriye 3.2 milyon isteğiyle karşılık veren 31 yaşındaki 10 numarayı ikna etmek için çalışmalarını sürdürecek olan Beşiktaş yönetimi Teixeira transferini gerçekleştirerek hem orta saha için önemli bir ismi kadroya katmak hem de ezeli rakibi Galatasaray'a çalım atarak moral olarak üstünlük sağlamayı hedefliyor. (FANATİK)