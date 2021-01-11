Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Oğuzhan ile başlardım

Rıdvan Dilmen, "%100 Futbol" programında Hatayspor - Beşiktaş maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın orta seçimlerini tenkit eden Dilmen, "Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Oğuzhan ile başlardım" ifadelerini kullandı

GÜNDEM 11.01.2021 - 01:09 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Oğuzhan ile başlardım

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli. com'un sunduğu "100 Futbol" programında Hatayspor - Beşiktaş maçını yorumladı.

Cumartesi akşamı Beşiktaş'la karşılaşan Hatayspor'da 3 Kovid19 vakası

Cumartesi akşamı Beşiktaş'la karşılaşan Hatayspor'da 3 Kovid19 vakası

"Ersin'in ilk golde hatası var. Daha kısa yatması lazım. Beşiktaş'ta Necip, Atiba ve Souza çok kötü oynuyor bugün"

"Hatayspor'un iptal edilen golü benim futbol düşüncelerime göre ofsayt. Benzer şekilde daha önce yanlış kararlar verildi. Beşiktaş hatırlarsanız Adriano'nun pozisyonunda böyle bir gol yemişti. VAR, neden topla Hataylı oyuncu oynuyor gibi gösterdi, onu anlamadım. Eğer böyleyse zaten ofsayt. Ama eğer dokunan Beşiktaşlı ise o zaman tartışmaya açık"

"Beşiktaş, 39 gol atan takım ama orta sahası bu şekilde değil. Beşiktaş'ın bu orta sahası Atiba, Necip, Souza orta sahası derbi orta sahası. İkinci yarı biraz Oğuzhan geldikten sonra zorlamaya başladılar. Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Oğuzhan ile başlardım"

"Beşiktaş için bu oyuna ve bu rakibe karşı alınan bir iyi olarak düşünüyorum"

"Bence her iki takım da puan kaybetmedi diye düşünüyorum. Bu şartlarda, geriye de düştüğü bir maç var, oynadığı oyunun karşılığında da 1 puan iyidir Beşiktaş için. Hatayspor da bu kadar oynayabilirdi. Bence maçın hakkı beraberlikti"

#Beşiktaş #Rıdvan Dilmen #hatayspor
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