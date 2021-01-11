Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan ve Misli. com'un sunduğu "100 Futbol" programında Hatayspor - Beşiktaş maçını yorumladı.

"Ersin'in ilk golde hatası var. Daha kısa yatması lazım. Beşiktaş'ta Necip, Atiba ve Souza çok kötü oynuyor bugün"

"Hatayspor'un iptal edilen golü benim futbol düşüncelerime göre ofsayt. Benzer şekilde daha önce yanlış kararlar verildi. Beşiktaş hatırlarsanız Adriano'nun pozisyonunda böyle bir gol yemişti. VAR, neden topla Hataylı oyuncu oynuyor gibi gösterdi, onu anlamadım. Eğer böyleyse zaten ofsayt. Ama eğer dokunan Beşiktaşlı ise o zaman tartışmaya açık"

"Beşiktaş, 39 gol atan takım ama orta sahası bu şekilde değil. Beşiktaş'ın bu orta sahası Atiba, Necip, Souza orta sahası derbi orta sahası. İkinci yarı biraz Oğuzhan geldikten sonra zorlamaya başladılar. Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Oğuzhan ile başlardım"

"Beşiktaş için bu oyuna ve bu rakibe karşı alınan bir iyi olarak düşünüyorum"

"Bence her iki takım da puan kaybetmedi diye düşünüyorum. Bu şartlarda, geriye de düştüğü bir maç var, oynadığı oyunun karşılığında da 1 puan iyidir Beşiktaş için. Hatayspor da bu kadar oynayabilirdi. Bence maçın hakkı beraberlikti"