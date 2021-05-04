Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Yalçın'a 4 yıllık sözleşme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sezona damga vurdu. Süper Lig'e imzasını atan Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Rakiplerine oranla daha düşük bütçe ve daha dar kadroyla lige başlayan Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılması için anlaşma tamam gibi...

MAAŞI 10 MİLYONA YÜKSELECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Bu yüzden Çebi'nin Sergen hocaya sezon sonunda 1+3 yıllık sözleşme teklif edeceği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın da bu sözleşmeyi kabul edeceği belirtildi. Beşiktaş'tan yıllık 6 milyon lira kazanan Sergen Yalçın'ın yeni kontrat sonrasında maaşının 10 milyona yükselmesi bekleniyor.

4 PUAN ŞAMPİYON YAPACAK

29 Ocak 2020'de Beşiktaş'ın başına geçen Sergen hocanın maç başına puan ortalaması 2.15... 48 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığı günden bu yana Kartal, Süper Lig'de en fazla galibiyet alan, en çok gol atan, en çok puan toplayan, en yüksek averaj yakalayan ve en fazla oyuncusu gol atan takım konumunda... Kartal son 3 maçta 4 puan alırsa şampiyon olacak. (TAKVİM)