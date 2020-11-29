Sergen Yalçın'ın sinirlendiği karar!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde devre bitiminde adeta çılgına döndü. Bir pozisyonda Mensah'ın yerde kalmasının ardından Beşiktaşlılar faul beklemiş ancak hakem Kaan Numanoğlu' Devam' demiş ve ardından Fenerbahçe gol fır

FUTBOL 29.11.2020 - 20:21 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın sinirlendiği karar!

Maçın 45. dakikasında, Beşiktaş'ta Mensah Fenerbahçe ceza alanının önünde yerde kaldı. 

Gustavo'nun faul yaptığını belirten Siyah Beyazlılar'ın bu tepkisine ise hakem Kaan Numanoğlu ise kayıtsız kaldı. 

Topu kapan Fenerbahçeli futbolcular kısa sürede Beşiktaş kalesine geldi ve pozisyon buldular.  Bu durumun ardından ise Sergen Yalçın adeta çılgına döndü... 4. hakeme de sert itirazlarda bulunan genç teknik adam, Kaan Numanoğlu'ndan sarı kart gördü. 

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İlk yarının bitiş düdüğüyle de sakinleşmeyen Yalçın, teknik heyet ve futbolcuların sakinleştirmesiyle zorlukla soyunma odasına götürüldü. 

#Beşiktaş #Fenerbahçe
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