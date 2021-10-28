Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır!
Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Siyah-Beyazlılar, bu sezon da kupayı müzesine götürmek isterken, teknik direktör Sergen Yalçın liderlik planını hazırladı.
GÜNDEM 28.10.2021 - 17:31 28.10.2021 - 17:35 Kartal Bakışı
Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi.
Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.
Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak aralık ayı başında liderlik kolutğuna oturmayı planlıyor.
"Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik"
Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. (TAKVİM)
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P