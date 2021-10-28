Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır!

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan Siyah-Beyazlılar, bu sezon da kupayı müzesine götürmek isterken, teknik direktör Sergen Yalçın liderlik planını hazırladı.

GÜNDEM 28.10.2021 - 17:31 28.10.2021 - 17:35 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın liderlik planı hazır!
Ahmet Nur Çebi: Serdar Tatlı zamanı geldiğinde açıklayacaktır

Ahmet Nur Çebi: Serdar Tatlı zamanı geldiğinde açıklayacaktır

Derbide Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında büyük moral depolayan Beşiktaş yeni hedefini belirledi.

Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda oynayacakları ilk 5 maçın önemini anlattı.

Sergen hoca, Hatayspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Giresunspor ve Kasımpaşa maçlarını kazanarak aralık ayı başında liderlik kolutğuna oturmayı planlıyor.

"Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik"

Tecrübeli çalıştırıcının oyuncularına, "Galatasaray derbisinde elde ettiğimiz galibiyetin anlam kazanabilmesi için Hatayspor'u deplasmanda yenmeliyiz. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok ama çok kritik. Rakiplerimizin ne yapacağıyla ilgilenmeden sadece kazanmaya odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı. (TAKVİM)

#Teknik direktör Sergen Yalçın #Sergen Yalçın
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