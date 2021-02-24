Sergen Yalçın'ın galibiyet planı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 26. haftayı BAY geçen siyah beyazlıların galibiyet planı belli oldu. Sergen Yalçın'ın orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı planladığı belirtildi. Tecrüb

FUTBOL 24.02.2021 - 21:35 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın galibiyet planı

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, orta saha kurgusunda değişiklik yapmayı planlıyor.

Son oynanan Gençlerbirliği maçında Atiba, Josef, Ljajic üçlüsünü kullanan deneyimli çalıştırıcı, uzun bir aranın ardından Mensah’ı ilk 11’e monte etmeyi düşünüyor. 

Sarı kart cezası biten Vida, kırmızı kart cezasını tamamlayan N’Sakala ve sakatlığı geçen Rıdvan Yılmaz da maç kadrosunda olacak.

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Savunmanın ortasında Welinton ve Vida görev yaparken teknik heyet sol bek konusundaki kararı son antrenmanın ardından verecek. 

Belirsizliğini koruyan Ghezzal’ın oynanaması durumunda Gökhan Töre forma şansı bulacak.  (A SPOR)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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