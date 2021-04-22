Sergen Yalçın'ın forvet planı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde 3 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı yaşanıyor. Siyah beyazlılarda Aboubakar, Cenk Tosun ve Larin'in sakatlıkları sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın Kayserispor maçında forvet hattındaki kararını belirledi.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın Kayserispor ve Rizespor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor.

Kartal'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlıkla sezonu kapatmıştı.

Larin de Sivasspor maçında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Ayrıca yıldız oyuncu oynayacak hale gelse bile en uçta kanattaki kadar verimli olmamasından dolayı forvette görev alması beklenmiyor.

Süper Lig'de 6 hafta kala Beşiktaş'taki sakatlıklar Sergen Yalçın'ın farklı bir kurgu oluşturmaya itti.

37. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'ta forvet bölgesinde oynayacak 3 isim belirlendi.

İLK ADAY LJAJIC

Sergen Yalçın'ın 4-6-0 taktiğiyle Kayserispor maçına çıkabileceği ve Adem Ljajic'i sahte 9 numara olarak oynatabileceği öğrenildi.

İKİNCİ ADAY ATIBA

Sergen Yalçın'ın kafasındaki bir diğer isim ise Atiba. Kanadalı yıldız orta saha siyah beyazlılardaki joker görüntüsüyle forvetteki görev için önemli adaylardan. Yalçın, Atiba'nın hücumda yaptığı sürpriz koşularla rakip savunmanın dengesini bozabileceğini düşünüyor. Hutchinson, bu sezon 32 maçta 4 gol 9 asist kaydetti.

SON İSİM N'KOUDOU

Sergen Yalçın'ın 4-6-0 kurgusuyla ileri hatta oynatmayı düşündüğü son isim ise N'Koudou. Fransız oyuncu bu sezon çıktığı 27 maçta 4 gol 4 asistle oynadı.