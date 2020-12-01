Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe galibiyetini getiren hazırlık programı

1-)Tecrübeli teknik adam, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda derbide favori gösterilmediklerini anlatıp takımı hırslandırdı. Başta 2005’teki Pancu’lu galibiyet olmak üzere Sarı-Lacivertliler’le oynanan maçlardan oluşan özel bir video hazırlanıp oyunculara izletildi.

2-)Kazanan kadro, tek zorunlu değişiklik dışında bozulmadı. Başta Necip ve Rıdvan olmak üzere takımın hocaya olan güveni arttı. İlk 11’de görev vereceği tüm oyuncularla tek tek görüşen Sergen hoca, beklentilerini özel olarak paylaşıp motivasyon yüklemesi yaptı.

3-) Yalçın, Başakşehir karşısında son 20 dakikada yaşanan direnç kaybı üzerine yoğunlaştı. Takım, derbiye, sezonun en yoğun kondisyon programıyla hazırlandı. Kadıköy’e moral ve form olarak zirvede çıkan takım, ilk düdükten 90. dakikaya kadar savaşıp tarihi zafere ulaştı.

Süper Lig’de önceki hafta kadrosundaki 8 eksiğe rağmen son şampiyon Başakşehir’i devirmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, dev derbide Fenerbahçe engelini de aşmasını bildi. 17 Nisan 2005’teki son zaferin ardından tam 15 yıl sonra Kadıköy’de kazanan Kara Kartal’ı müthiş galibiyete taşıyan süreçte yaşananlara FANATİK ulaştı. Milli ara sonrasında elde edilen Başakehir zaferi sonrasında artan moralleri 1 haftalık derbiye hazırlık sürecinde yüksek motivasyon ve kondisyonla birleştirmek için elinden geleni yapan Sergen Yalçın, yaptığı özel programla sonuca ulaştı.

O konuşma, belirleyici oldu

Başakşehir sınavında olduğu gibi Fenerbahçe karşılaşması öncesinde de spor kamuoyunun kendilerini favori olarak göstermemesini maç toplantılarında sık sık vurgulayan Sergen Yalçın, bu hareketiyle oyuncularının derbiye hırslı çıkmasını sağladı. Dev mücadele öncesinde ekibiyle beraber önceki derbilerde elde ettikleri galibiyetler ve 17 Nisan 2005’teki Pancu’lu zaferden kesitler içeren bir video klip hazırlayan Yalçın, bu özel görüntülerle futbolcuların motivasyonlarını daha da yukarıya çekti.

Dersine çok iyi çalıştı

Grup olarak yapılan toplantılara ek olarak ilk 11 için belirlediği futbolcularla da yardımcılarıyla beraber özel olarak görüşen 48 yaşındaki teknik adam, bireysel beklentileri tek tek anlattı. Saha dışındaki yoğun mesaiye ek olarak çizgi içinde de hızı artıran başarılı teknik adam, sezonun en yoğun kondisyon çalışmasını derbi öncesinde yaptırdı. Başakşehir karşılaşmasının son 20 dakikasında takımda kopmalar olmasını göz önünde bulunduran Sergen hoca, derbide mücadeleci futbolu 90 dakikaya yayabilmek için oyuncularını oldukça zorladı ve Fenerbahçe’ye kondisyon olarak daha güçlü hazırladı.

Kadrosuyla ezberleri bozdu

Dolmabahçe’deki Başakşehir karşılaşması sonrasında özellikle Welinton ve N’Sakala’nın takıma dönmesinin ardından bu 2 futbolcunun derbiye ilk 11’de başlaması beklenirken, Kara Kartal’ın teknik patronu, ezberleri bozdu. Kazanan kadroda tek değişikliği zorunlu olarak kart cezalısı Dorukhan Toköz’ün yerine Valentin Rosier’i görevlendirerek yapan başarılı hoca, kazanan ekibin üzerinde oynama yapmayıp hak edene formayı vererek bu anlamda da oyuncuların güvenini kazandı.

20 dakikada kaderi belirledi

Dev mücadeleye teknik direktör Sergen Yalçın tarafından hem motivasyon hem de kondisyon olarak en iyi şekilde hazırlanan Siyah-Beyazlılar, tam 15 yıl sonra Kadıköy’den zaferle ayrıldı. Fenerbahçe maçı öncesinde ligde attığı 2 golü de penaltıdan kaydeden Vincent Aboubakar, derbide oyunun ilk anından itibaren Sarı-Lacivertli savunmanın adeta kabusu olarak 20 dakikada kaydettiği 2 golle mücadelenin kaderini belirledi. Cyle Larin ve Rachid Ghezzal gibi oyuncular hücuma yaptığı katkılarla dikkat çekerken, kazanan kadronun bozulmaması sonrasında 11’de kalan Rıdvan Yılmaz ile Necip Uysal’ın performansları da skorda etkili oldu. Başakşehir maçının aksine bu kez derbide 90 dakika mücadeleyi elden bırakmayan Kartal, istediğini aldı.

Kaynak: Fanatik