Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin
Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile sezona başlamıştı.
FUTBOL 05.03.2021 - 09:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sezon başı yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu. Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar’ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. (FANATİK)
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