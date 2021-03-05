Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin

Sezon başında ısrarla kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile sezona başlamıştı.

FUTBOL 05.03.2021 - 09:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın eseri: Utku ve Ersin
Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Beşiktaş 2 Vatanspor 0 - Kadınlar Futbol Ligi şampiyonu Beşiktaş!

Sezon başı yenilen hatalı gollere rağmen Yalçın, genç kalecilerin arkasında durdu. Bu güveni boşa çıkartmayan iki eldiven performansıyla göz dolduruyor. Ersin-Utku ikilisi, Siyah-Beyazlılar’ın kalesinde 411 dakikadır gol yememesinde büyük rol oynadı. Ayrıca Beşiktaş, 26 gol ile ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alıyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #Utku Yuvakuran
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