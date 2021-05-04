Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Youtube platformunda yayınlanan programda Beşiktaş'ı değerlendiren Mehmet Demirkol, 'Sergen hoca çok büyük iş yaptı' ifadesini kullandı.

GÜNDEM 04.05.2021 - 21:24 04.05.2021 - 21:24 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Mehmet Demirkol, youtube'da katıldığı programda Beşiktaş'la illigli yorumlarını dile getirdi.

Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Beşiktaş'ta derbi sonrasında 3 imza!

Sergen Yalçın'ın başarısının tahmin edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Mehmet Demirkol; 'Sergen hocayı tebrik ediyorum. Gerçekten çok büyük iş yaptı. Bu büyük başarı tahmin edilebilir bir şey değildi.  Onuncu haftadan itibaren bunun sinyallerini verdiler. Bu seviyeye gelebileceklerini beklemiyordum ama oldu.” dedi.

LARİNE 12-13 MİLYON POUNDLUK TEKLİF VARSA!

Mehmet Demirkol, Rizespor maçında 4 gol birden atma başarısı gösteren Cyle Larin için verilecek kararın önemine işaret etti. Demirkol konuyu şu şekilde yorumladı;

''Larin ile seneye devam mı edeceksin, yoksa satacak, gelir mi elde eceksin? Çünkü oyuncunun piyasası var. Bashedildiği gibi İngiltere’den 12-13 milyon pound teklifler varsa ben olsam hemen yollarım. Ancak önümüzdeki sezon işime çok yarar, Şampiyonlar Ligi görsün, daha değerlenebilir, diye de düşünebilirsin"

#Mehmet Demirkol #Sergen Yalçın #Beşiktaş
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