Sergen Yalçın'ın adı bile yetti! Kartal yüzde dört prim yaptı

Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş'ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile tekrar anlaşıldığı haberleri üzerine hisseleri yükseldi.

FUTBOL 18.06.2021 - 18:59 18.06.2021 - 19:06 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'ın adı bile yetti! Kartal yüzde dört prim yaptı

Beşiktaş hisselerinde Sergen Yalçın coşkusu yaşanıyor. Geçen sezon siyah-beyazlılara iki kupa kazandıran Sergen Yalçın, sezon bitimiyle tatile çıkmıştı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta kaldı

Anlaşmanın sağlanamaması haberlerinin ardından bugün siyah-beyazlı yönetim ile masaya oturan başarılı hoca Beşiktaş'ta kaldı.

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Hisseler uçtu

Bu da Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerini uçurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hisselerinin düştüğü günde Beşiktaş yüzde 4 prim yaptı.

Bu yükselişle siyah-beyalıların değeri de arttı. Beşiktaş'ın borsadaki değeri 1.7 milyar TL'yi geçti.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ne durumda?

Galatasaray'ın hisseleri yüzde 0.2 değer kaybetti. Bu rakam Fenerbahçe'de yüzde 3.6 oldu. Trabzonspor da değer kaybeden takımlar arasında yer aldı. (AJANSSPOR)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Hisse
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