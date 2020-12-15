Sergen Yalçın'ı kızdıran cevap!

Beşiktaş'ın Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarıyla yakaladığı galibiyet serisi lider Alanyaspor karşısında son bulurken siyah-beyazlılar karşılaşmanın hakemine büyük tepki gösterdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakikanın bitiş düdüğü ile birlikte oyun içinde de itirazlarda bulunduğu hakem Atilla Karaoğlan'ın yanına giderek sert ifadeler kullandı. Bu durum canlı yayında görüntülere de yansıdı. Yardımcı antrenör Murat Şahin, Yalçın'ı engellemeye çalışsa da fayda etmedi. Karaoğlan'a kararları nedeniyle çıkışan deneyimli hoca, "İtiraz etme" cevabı alınca iyice sinirledi. "Benimle bu şekilde konuşma. Bir de kabadayılık mı yapıyorsun!" diyen Sergen Yalçın, Murat Şahin tarafından uzaklaştırılarak soyunma odasına götürüldü.

İŞTE O POZİSYONLAR!

1- Penaltıda topa elle temas eden Ghezzal'in, Babacar tarafından itildiğini belirten Sergen Yalçın, hakeme "Bedavadan penaltı veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

2- Rosier, hücuma çıkarken Berkan formasını çekti. Hakem oyunu avantaja bırakıp devam ettirdi. Ancak pozisyon bitiminde Berkan'a kart göstermedi.

3- 54. dakikada Babacar'ın dirseği Rıdvan'ın kaşının yarılmasına neden oldu. Kaşı zımbalanan genç oyuncu maça bandajla devam etti. Hakem sadece sarı kartını çıkarınca Yalçın, "Penaltıyı veriyorsun, buna nasıl kırmızı vermiyorsun. VAR'dan kontrol et" itirazında bulundu.

(Sabah)