Sergen Yalçın'dan yeni taktikler

Önce Trabzonspor yenilgisi ardından Antalyaspor beraberliği teknik direktör Sergen Yalçın'ı yeni taktikler kurmaya itti. Usta hoca, özellikle kapanan rakiplere karşı yeni oyun planları hazırladı. Bunu oyuncularıyla da paylaşan tecrübeli hoca, kafasındakileri şöyle açıkladı:

Kısa pas oyunundan vazgeçilmeyecek. Ancak koşucu oyuncuları oyunun içine sokmak için uzun paslar denenecek.

Oyun rakip sahaya yıkılacak. Ancak rakibin oyunu kendi yarı sahasında hatta kendi ceza sahası içinde kabul etmesine izin verilmeyecek. Çıkmaları sağlanacak.

Kanatlara inmeler ve şut sayıları artacak.

Koşucu oyunculara daha çok ara pası denemesi yapılacak.

Topa daha çok sahip olmak için çaba gösterilmeyecek. Rakip takım top onlara bırakılarak oyunun içine çekilecek.

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