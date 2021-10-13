Sergen Yalçın'dan yeni karar!

Hazır olmayan oyuncular için Devler Ligi’ni hedef koyan deneyimli hoca, Welinton ve Larin’i cuma günü sahaya sürmeyi planlıyor.

GÜNDEM 13.10.2021 - 17:26 13.10.2021 - 17:31 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan yeni karar!

Son oynanan Sivasspor maçında 8 eksiği bulunan siyah-beyazlılarda, an itibariyle N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürerken Welinton, Necip, Montero, Larin ve Pjanic geri dönen isimler oldu.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kriz önlemi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kriz önlemi

Atiba da takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada hazır olmayan oyuncularını riske atmayıp Şampiyonlar Ligi'nde ana hedef olan Sporting maçına saklayacak.

Maç öncesi kampı kaldırıldı

Yoğun fikstüre çözüm arayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları kaldırdı.

İkinci olarak da bu dönemde idmanlarda yükleme yapmayan Yalçın, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için antrenman metotlarını uygulayacak.

(SABAH)

#Sergen Yalçın #Welinton #larin
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası