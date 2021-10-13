Sergen Yalçın'dan yeni karar!

Son oynanan Sivasspor maçında 8 eksiği bulunan siyah-beyazlılarda, an itibariyle N'Koudou ve Mehmet Topal'ın sakatlıkları sürerken Welinton, Necip, Montero, Larin ve Pjanic geri dönen isimler oldu.

Atiba da takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada hazır olmayan oyuncularını riske atmayıp Şampiyonlar Ligi'nde ana hedef olan Sporting maçına saklayacak.

Maç öncesi kampı kaldırıldı

Yoğun fikstüre çözüm arayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk olarak futbolcu grubunun aileleriyle daha fazla vakit geçirebilmeleri için maç öncesi yapılan kampları kaldırdı.

İkinci olarak da bu dönemde idmanlarda yükleme yapmayan Yalçın, taktik çalışma ve vücudun kendisini yenileyebilmesi için antrenman metotlarını uygulayacak.

(SABAH)