Sergen Yalçın'dan yabancı futbolcu açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktöü Sergen Yalçın, Göztepe karşılaşması öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 24.01.2021 - 18:23 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan yabancı futbolcu açıklaması
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbisi hangi gün?

Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar:

7. gün, 3. maçı oynuyoruz. 2 günlük bir ara oldu. Oyuncuların bazılarında yorgunluk olabilir. İyi durumdayız. Hazırız. Takımımız 3 günde iyi hazırlandı. Dinlenme antrenmanlarıyla geldik. İyi bir müsabaka, güzel bir hava olur inşallah. 12 yabancı alıyoruz, 3 yabancıyı dışarıda bırakmamız gerekiyor. Hasic ve Boyd'u bırakıyorduk. Geçen hafta N'Sakala'yı bıraktık. Bu hafta Montero dışarıda, 2 haftadır oynuyordu. Bu haftadan sonra yabancı kuralı değişiyor, dışarıda bırakmak zorunda kalmayacağız.

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Göztepe
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