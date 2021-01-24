Sergen Yalçın'dan yabancı futbolcu açıklaması

Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar:

7. gün, 3. maçı oynuyoruz. 2 günlük bir ara oldu. Oyuncuların bazılarında yorgunluk olabilir. İyi durumdayız. Hazırız. Takımımız 3 günde iyi hazırlandı. Dinlenme antrenmanlarıyla geldik. İyi bir müsabaka, güzel bir hava olur inşallah. 12 yabancı alıyoruz, 3 yabancıyı dışarıda bırakmamız gerekiyor. Hasic ve Boyd'u bırakıyorduk. Geçen hafta N'Sakala'yı bıraktık. Bu hafta Montero dışarıda, 2 haftadır oynuyordu. Bu haftadan sonra yabancı kuralı değişiyor, dışarıda bırakmak zorunda kalmayacağız.