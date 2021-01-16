Sergen Yalçın’dan takımına derbi çağrısı

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi kırmızı kart alarmı verildi. Siyah-beyazlıların hocası Sergen Yalçın, önemli maçta eksik kalmamaları yönünde oyuncularına bazı uyarılarda bulundu.

Oyun planının ilk bölümünü sakin geçirmek isteyen Yalçın, takımından hakem ve rakip futbolcularla centilmenlik dışı diyaloglara girmemelerini istedi. Hırçın futboluyla ön plana çıkan Rosier'e özel ikazda bulunan Beşiktaş'ın hocası, maçı 11 kişiyle bitirmek istiyor.

Vida’nın partneri Montero

Welinton cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Kupadaki Rizespor maçında 90 dakika görev alan Montero, performansıyla göz doldurdu ve formayı kaptı. Uruguaylı stoper, Vida ile birlikte stoper hattını oluşturacak.

10’ar yenilgi ve galibiyet

Kara Kartal’ın Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerindeki kırmızı kart karnesi oldukça kabarık… Siyah-beyazlılar, lig ve kupada Galatasaray ile karşılaştığı maçlarda 20 kırmızı kart gördü. Fenerbahçe ile oynanan maçlarda ise 38 kez kızaran Kartal'ın derbilerdeki toplam kırmızı kart sayısı: 58… Cimbom'a karşı ilk kapışmadan bu yana 25 maçta kırmızı kart gören Beşiktaş, 10 mağlubiyet alırken 5 kez kazanabildi. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Derbi öncesi şut

Siyah beyazlılar, G.Saray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor. Isınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi. Sergen Yalçın, şut çalışmasına ağırlık verdi.

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