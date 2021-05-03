Sergen Yalçın'dan soyunma odasında alkış

Sezon başından beri motivasyon konuşmalarıyla, takıma inancıyla oyuncuların performansını yükselten teknik direktör Sergen Yalçın, 7-0'lık Hatayspor karşılaşmasının bitiminde yine Sezar'ın hakkını Sezar'a verdi.

Soyunma odasına futbolcularını alkışlayarak giren tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularını tek tek kutladıktan sonra "Neler olacağını göreceğiz demiştik, bugün gösterdiniz. Bu ligin çok üstünde bir futbolla, hırsla oynadınız. Rakip takımların taraftarları bile bizi takdir ediyor. Ayaklarınıza sağlık, Kartallarım benim!" ifadelerini kullandı.

REHAVET YOK

Bugün bu zaferin tadını iyice yaşayın ve iyi dinlenin. Henüz şampiyon olmadık ama böyle devam ettiğimiz sürece zaten o kupa bizim olacak" dedikten sonra siyah-beyazlı futbolculara izin verdi.

Başarılı teknik adam, son olarak "Bu üstün futbolunuz, formaya ve armaya saygınız nedeniyle kendi adıma, yönetim adına, milyonlarca Beşiktaş taraftarı adına hepinize teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.

Yalçın'ın tesislerde de kaptan Atiba ile de özel görüşme yapıp "Sahada benim gözüm olmaya devam et. Arkadaşlarının rehavete girmesini engelle" dediği bildirildi. (FOTOMAÇ)