Sergen Yalçın'dan sosyal medya göndermesi!

Süper Lig'de Erzumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 20.12.2020 - 19:04 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan sosyal medya göndermesi!

Süper Lig'de Erzumspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

"İşler kötü gidince..."

"Özellikle ligdeki maçlar zor. Maç kazanmak kolay değil. Herkes çok mücadele ediyor. Kendi sahamızda maç oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Tek oyunumuz ofansif oyun. Ofansif oynayıp skor alıp fire vermek istemiyoruz. Taraftar burada değil ama her zaman gönlümüzde. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir camiadır. İşler kötü gidince de sosyal medyada hissediyoruz"

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #erzurumspor
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.