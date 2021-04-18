Sergen Yalçın’dan Sivasspor mücadelesi öncesi oyuncularına uyarı

Spor Toto Süper Lig’de haftayı 2-2’lik Ankaragücü beraberliğiyle tamamlayan Beşiktaş'ta moraller bozuk... Mücadelenin son dakikasında penaltıdan gelen golle rakibine Vodafone Park’ta 2 puan kaptırmanın üzüntüsünü yaşayan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, duruma el koydu. Dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Yalçın, önemli uyarılarda bulundu. Önceki günkü mücadele sonrasında yaptığı açıklamada oyun olarak beklediği seviyede olmadıklarını açıklayan tecrübeli hoca, bunu bir kez de futbolcularına karşı tekrarladığı bildirildi.

‘Sivasspor çıkışta olan bir takım’

48 yaşındaki hoca, “Ankaragücü karşılaşmasında hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Ancak bu karşılaşma artık geride kaldı. Şampiyonluk hedefimiz var ve sadece önümüze bakmamız gerekiyor. Salı günü karşı karşıya geleceğimiz Sivasspor, çıkışta olan bir takım. Bundan dolayı Sivas deplasmanında normalden daha dikkatli olmamız şart. Herkes kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirecek. Sivas’tan kazanarak dönebilecek güçteyiz. Beşiktaş, 1 maç kötü oynayabilir ama 2 mücadelede kayıp yaşama lüksümüz yok!” sözlerini sarf etti. (FANATİK)