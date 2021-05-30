Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi isteği

Beşiktaş'ın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olması nedeniyle Sergen Yalçın, yaz döneminde iyi takımların olduğu bir turnuvayı isteyecek

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek olması nedeniyle kadronun genişletilmesini isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yaz döneminde iyi takımların olduğu bir turnuvayı isteyeceği öğrenildi.

Henüz Beşiktaş Yönetimi ile kontrat için bir araya gelmeyen siyah - beyazlı teknik adamın, imzadan sonra kamp ve turnuva programına bakacağı vurgulandı.

Bu konuda bir ön çalışma yapan Beşiktaş Yönetimi’nin, yurt dışında çeşitli ülkelerde yapılması planlanan kamp ve turnuva programlarını takibe aldığı vurgulandı.

Yönetimin, Şampiyonlar Ligi seviyesinde olan takımların yer aldığı turnuvalara baktığı ortaya çıktı. (MİLLİYET)