Sergen Yalçın'dan sakatlıklarla ilgili eleştirilere cevap

Tam 11 eksikle çıktığı Altay deplasmanında Pjanic, Atiba, Oğuzhan ve Salih’i de sakatlığa kurban veren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın yaşananlara adeta isyan etti.

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ imzalı haberde yer alan bilgiye göre, karşılaşmanın ardından yöneticiler ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlı teknik adamın çarpıcı ifadeler kullandığı belirlendi.

Takımda üst üste yaşanan adale sakatlıklarına değinen Sergen Yalçın’ın, “Maalesef kadrodaki çok yorgun olan oyuncularımızı dinlendirme fırsatı bulamıyorum. Çünkü onları dinlendirmek için kenarda oyuncumuz yok. Onlar da darbeye bağlı sakatlıklar yaşadı. Ben niye Pjanic’i ikinci yarılarda oyundan alıyorum? Dinlenebilsin, sakatlanmasın diye... Ancak sonunda Pjanic bile sakatlandı. Juventus ve Barcelona görmüş, oralarda da yoğun maç tempolarına denk gelmiş Pjanic bile sakatlık yaşadı” diye konuştuğu öğrenildi.

Siyah-beyazlı hoca sakatlıklar yüzünden şu an için Ajax karşılaşması kadrosunun belli olmadığını dile getirdi.

Kale hariç tüm bölgelerde problem yaşadıklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Atiba da sakatlandı. Belki maça kadar başka sakatlıklar da olabilir. Maalesef kadrodaki en kritik oyuncuları dinlendirme şansımız olmadı. Önümüzdeki milli araya kadar bu sıkıntıları yaşayacak gibiyiz. Yalnız şunu da kimse unutmasın biz buradan daha da güçlenerek çıkacağız. Bizim için gelecek karanlık değil. Sakatlıklara gerekçe olarak antrenman ya da yükleme diyorlar. Benim takımda üçüncü sezonum daha önce böyle bir şey yaşandı mı? Geçen sene çifte kupa kazandık. Yine aynı idman yine aynı yükleme vardı. Darbeye bağlı sakatlıklara bir şey diyemeyiz ama adale sakatlıkları tamamen oyuncuları dinlendirememekten kaynaklanıyor” diye konuştuğu bildirildi. (MİLLİYET)