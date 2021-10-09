Sergen Yalçın'dan sağlık ekibine derbi talimatı

Süper Lig'de milli araya Sivasspor galibiyetiyle moralli giren Beşiktaş'ta gündem sakat oyuncular...

Teknik direktör Sergen Yalçın, bu isimlerin son durumunu değerlendirmek üzere sağlık ekibiyle bir zirve gerçekleştirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, teknik heyetiyle 8 haftalık süreçte takımın eksikliklerini masaya yatırdı. Başarılı teknik adam, kritik bir toplantıyı da sağlık heyeti ile gerçekleştirdi. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle birçok maçta eksik mücadele eden siyah-beyazlılarda milli ara dönüşü aynı durumun yaşanmaması için büyük titizlikle oyuncuların durumu takip ediliyor.

Beşiktaş, Başakşehir'in ardından Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle bu derbiye kadar Pjanic ve N'Koudou'nun takıma dönmesini, Larin'in de hazır duruma gelmesini istedi.

Başarılı teknik adam, Galatasaray karşısına olabilecek en ideal 11'le çıkmanın planlarını yapıyor. (FOTOMAÇ)