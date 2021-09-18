Sergen Yalçın'dan Rosier ve Ghezzal açıklaması

Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor. Kritik maç öncesi Kartal'ın teknik adamı Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 18.09.2021 - 18:32 18.09.2021 - 18:36 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan Rosier ve Ghezzal açıklaması
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net mesaj

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan net mesaj

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Arka arkaya maç oynuyoruz kolay değil, 7 günde 3 maç oynayacağız, oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Antalyaspor'da zor bir ekip, hazır bir kadro tercih ettik.

Sakat ve eksikler oluyor sezon başında, Rosier hasta, sakat değil. Diğer oyuncularımız darbeye bağlı, Ghezzal'ın da bir kaç sorunu var, onu dinlendirmeyi tercih ettim. Güzel bir maç olsun, hak eden kazansın.

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Antalyaspor
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