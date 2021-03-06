Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz kararı!

Gaziantep FK ile bugün karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

Milliyet'in haberine göre; Rıdvan’ın iyileşmiş olmasına rağmen bay haftasından sonra şu ana kadar N’Sakala ile yola devam eden siyah - beyazlı teknik adamın, bugünkü maçta Rıdvan’ı oynatması bekleniyor. Son Yeni Malatyaspor maçında orta sahada Necip ile Mensah’ı oynatan Yalçın, bu kez Ljajic’i ilk on birde görevlendirebileceği belirtildi. Tecrübeli teknik adam kadronun geri kalanına ise dokunmayacak. (FANATİK)