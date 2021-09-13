Sergen Yalçın'dan Pjanic yorumu!

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde kiralık olarak Barcelona’dan kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, Yeni Malatyaspor maçındaki başarılı performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

Maçta 69 dakika forma giyen Bosnalı yıldız, Michy Batshuayi’ye yaptığı harika asist, isabetli pasları ve liderlik vasıflarıyla dikkat çekmeyi başardı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın maç sonrası yardımcıları ve bazı yöneticilerle gerçekleştirdiği sohbetlerde, Pjanic için övgü dolu ifadeler kullandığı ifade edildi.

Milli takım kampından yeni dönen dünyaca ünlü oyuncunun ilk maçına çıkmasına rağmen çok olumlu bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Yalçın’ın,

“Pjanic zaten kalitesi belli olan bir oyuncu. İyi ki böyle bir transfer denk geldi. Milli takımdan yorgun dönmesine rağmen çok büyük katkı sağladı.

Tek bir pasla maçın tüm dengesini değiştirecek kaliteye sahip.

Türkiye ve Şampiyonlar Ligi’nde bizim en önemli oyuncularımızdan biri olacak.

Orta saha konusunda geçen sezona göre artık çok daha güçlüyüz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Maçtan sonra siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektiren Miralem Pjanic’in de tribünler hakkında takım arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Gördüğü sevgiden büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Bosnalı yıldızın, “Hem takımın havası hem de stattaki atmosfer çok güzeldi.

Özellikle stat büyüleyici. Tamamen doluyken burada oynamak çok daha keyifli olacak” diye konuştuğu belirtildi.

(MİLLİYET)