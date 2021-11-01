Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert çıkış!

Bu sezon deplasmanda adeta yokları oynayan futbolcularıyla durum değerlendirmesi yapan Sergen Yalçın, “Geçen hafta Galatasaray derbisinde süper oynadınız. Bir haftada ne değişti? Nedir bu doymuşluk havası?” dedi.

Atakaş Hatayspor’a 1-0 mağlup olarak üst üste üçüncü deplasman yenilgisini alan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcularını eleştirdi. Tecrübeli teknik adamın karşılaşma sonrası yapılan takım toplantısında, “Sizde bir anormallik var. Doymuşluk mu, adını koyamıyorum. Geçen hafta Galatasaray maçında süper bir performans sergilediniz, haklı bir galibiyet aldınız. Bir hafta sonra ne oldu? Nedir bu doymuşluk havası? Geçen yılki Beşiktaş’ı arıyorum” dedi.

Herkes yüreğini ortaya koymalı

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti: “Hepiniz formanızın hakkını vermek zorundasınız. Sakatlıkları kolay atlatmadık. Hâlâ etkisi sürüyor ama forma verip sahaya sürdüğümoyuncu da yüreğini ortaya koymalı. Gerçek performansınızı sergilediğiniz takdirde neler yapabileceğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Hepiniz çok önemli yeteneklere sahipsiniz. Bunları neden ortaya koymuyorsunuz? Kendinize gelin ve toparlanın. Bir an önce toparlanıp normal oyunumuzu oynamamız gerekiyor.”

Takımı sırtlayacak oyuncu yoktu

Hatay deplasmanında bireysel performans olarak öne çıkan bir futbolcunun olmamasının eksikliğini yaşadıklarını da belirten Sergen Yalçın, “Her maçta takımı sırtlayan ve maçı çeviren bir veya birkaç adam ortaya çıkardı. Bu maçta neden böyle biri yoktu, neden tutuk oynadık, biri bana anlatsın” ifadesini kullandı. Öte yandan Beşiktaş, çarşamba günü Sporting Lizbon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. (HÜRRİYET)