Sergen Yalçın'dan ligde zorunlu rotasyon

Süper Lig'de henüz 4 hafta geride kalmasına rağmen önemli oyuncular kadroda yer alamayacak.

Deneyimli çalıştırıcı, özellikle defasın göbeğinde Welinton ile Vida'nın yokluğunda Necip ve Montero'nun rahatlıkla bu durumun üstesinden geleceğini düşünüyor. Geçtiğimiz sezon bu ikili Başakşehir ile Fenerbahçe maçlarında birlikte forma giymiş ve siyah-beyazlılar iki karşılaşmayı da kazanmıştı.

Bu arada yoğun fikstür nedeniyle sık sık rotasyona gideceklerini açıklayan Sergen Yalçın'ın Antalya maçında Dortmund mücadelesinden farklı olarak N'Sakala ve Atiba'nın yerlerine Rıdvan ile Salih'i sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Larin'in yerine Kenan, Ghezzal'ın yerine de Gökhan'ın oynama ihtimali bulunuyor. (SABAH)