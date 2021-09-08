Sergen Yalçın'dan Jaap Uilenberg'e sert tepki... 'Buna kim, ne fısıldamış?'

Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg'in Beşiktaş Teknik Direktörü hakemleri baskı altına alıyor sözleri için şu ifadeleri kullandı.

"Buna kim, ne fısıldamış?"

"Gidip Almanya'ya 'Bayern Münih teknik direktörü hakemleri baskı altına alıyor mu?' diyebilir mi? Dese ne olurdu? Buna kim ne fısıldamış. Beşiktaş camiasını nasıl karşısına alıyor. Beni almıyor, ben koltukta oturan teknik direktörüm. İsim değilim. Bu arkadaş Beşiktaş camiasını karşısına alıyor. Beşiktaş camiası sana haddini bildirir.

TFF'ye döndüğünde bir yetkili konuyla ilgili bağlansın. Bu adama böyle bir röportaj verme hakkını nasıl vermiş. Sen yorumcu musun? Hakem eğitmenisin. Hakemlere beni hedef gösterdin. Seminerde neler söyledin. Beni hedef gösterebiliyorsan, acaba hakem arkadaşlara neler söyledin. Bundan sonraki üç beş maçta beni atarlar. En ufak saygısızlığım olmadığı halde. Asla hakemlere hakaret etmiyorum. El kol kaldırdığımda atılacaksam atsınlar.

"Bu arkadaşa haddini bildirin"

Bu hakkı kendinde nasıl buluyorsun? Hangi vasıfla basına bu açıklama yapıyorsun. Serdar Tatlı çıkıp böyle bir açıklama yapar mı? Sen kimsin de böyle bir açıklama yapıyorsun? Bunu atın diyorsun. Seminerde bu sarı kart, kırmızı kart demiyor mu? Beni neden muhatap aldın? Neden başka takım teknik direktörü değil de, ben. Hedefsem hedefim, benim için sorun değil. TFF'ye rica ediyorum. Bu arkadaşa haddini bildirin. Burası elini kolunu sallayıp gelip konuşacağı bir ülke değil. Siz haddini bildirmezseniz, Beşiktaş camiası bildirir? Sen kimsin? Beşiktaş camiasını karşısına alamazsın.

Federasyon'dan hiçkimse beni arayıp özür dilemedi. Bu arkadaş kendi kendine gidip konuşmuş. Bu senin bünyendeki bir adam. TFF'de çalışan bir adam nasıl böyle bir röportaj yapabilir? Bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Yarın hakem beni maçtan atarsa, bunun sebebini açıklamak zorunda kalacak. Ben ne yaptım? Bunu soracağım. Bunun açıklamasını yapmak zorunda kalacaklar. Bunu basına söyleyen adam, hakemlere ne anlatmıştır? Buna kimler ne fısıldadı?

TFF bu arkadaşın işine son vermelidir. Hemen. TFF, "Bu arkadaşla ilişkimiz yoktur" demelidir. Uilenberg taraftır. Artık kulübede oturup maç izlerim. Kulübede oturursam enerjisi düşük deniyor. Kalkıp itiraz edersem, hedef gösteriliyorum. Bu arkadaş artık taraftır. Türkiye'de olaak bir şey değil. Biz buna müsaade ediyoruz. Buna müsaade etmemeliyiz. Bu arkadaş beni hedef gösterse de bir şey olmaz. Ama ben onu hedef gösterirsem ne olacak? (NTV SPOR)