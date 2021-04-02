Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler açıklaması

TFF tarafından Kasımpaşa için yapılan Halil Umut Meler ataması büyük tartışma oluştururken Sergen Yalçın'ın konuyla ilgili sözleri belli oldu.

GÜNDEM 02.04.2021 - 12:19 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan Halil Umut Meler açıklaması
Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Anderson Talisca Beşiktaş paylaşımlarına devam ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kasımpaşa karşılaşmasına hakem olarak Halil Umut Meler'in atanması konusunda konuşan tecrübeli teknik adam, oyuncularına sadece işlerine bakmaları gerektiğini söyledi. Yalçın'ın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: "Siz sadece sahada kendi oyununuza ve işinize bakın. Hakem ve diğer konularla ilgili olarak yönetim gerekeni zaten yapıyor. Artık şampiyonluk yolunda çok kritik hafftalara girdik. Bu yüzden yapmamız gereken tek bir şey var." (FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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