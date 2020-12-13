Sergen Yalçın'dan hakeme veryansın!

Sergen Yalçın'dan hakeme sert tepki. Yalçın Alanyaspor'un 26. dakikada kazandığı penaltı sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yüksek sesle tepkisini gösterdi.

FUTBOL 13.12.2020 - 20:02 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan hakeme veryansın!

Yalçın, yedek kulübesinden "Hocam bir tane bize de çalacak mısınız? Her pozisyonu Alanyaspor’a veriyorsun. Ayıp ya.” ifadesini kullandı. Maçın seyircisiz olması nedeniyle Yalçın'ın sesi maçı televizyon ekranlarından izleyenlerden de duyuldu.

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Ne olmuştu?

Alanyaspor, 24. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içindeki pozisyonuna çıkan elle oynama kararı sonucunda penaltı kazanmıştı. Bakasetas penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

(Fanatik)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #Alanyaspor
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