Sergen Yalçın'dan galibiyet konuşması

Spor Toto Süper Lig’de 38. hafta mücadelesinde yarın akşam Çaykur Rizespor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar, bu rakibini de kayıpsız geçip şampiyonluk yürüyüşünde önemli bir adım daha atmayı planlıyor.

Dünkü antrenman öncesinde oyuncularını etrafına toplayıp bir konuşma yapan teknik direktör Sergen Yalçın, takıma motivasyon yüklemesi yaptı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, “Üst üste yaşadığımız 2 kaybın ardından Kayserispor galibiyetiyle kara bulutları dağıttık. Şimdi önümüzde Rizespor engeli var. Ligde kalan bölümdeki fiktsürümüze maç maç bakıp her mücadeleyi final gözüyle değerlendirmemiz şart. Maça yoğun baskıyla başlayıp stres yaşamadan savaşarak kazanacağız” dedi.

‘Camiamıza hediye edeceğiz’

Yalçın, “Rakibimizin inişte ya da çıkışta olması bizi ilgilendirmiyor. Bizim yapmamız gereken kendi çalıştıklarımızı sahaya yansıtıp kazanmak. Özgüvenimizi sahaya yansıtırsak istediğimizi alırız” ifadelerini kullandı.

Son maçlarda özellikle geri bölgede yaşadıkları sıkıntılara da dikkat çeken genç teknik adam, “Bu mücadele özelinde takım savunmamız çok önemli. Toplu halde topun olduğu bölgede sayıca üstün olmalıyız. Çok kritik haftalar içerisindeyiz. En ufak motivasyon kaybı, bize pahalıya mal olabilir. Yarıştaki rakiplerimizin ne yaptığına hiç bakmadan maçlarımızı kazanarak hak ettiğimiz şampiyonluğu camiamıza hediye edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı. (FANATİK)