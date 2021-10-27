Sergen Yalçın'dan Fatih Terim açıklaması

Beşiktaş takımının teknik direktörü Sergen Yalçın, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu. Organizasyonda yılın teknik direktörü olarak seçil Sergen hoca, derbi öncesinde Fatih Terim'le yaşadıkları diyalog ile ilgili açıklama da yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Fatih hoca çok değer verdiğimiz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ben teknik direktör olmadan önce de fikir alışverişinde bulunuyorduk. Fatih hoca örnek almamız gerektiği, çok başarılı bir hoca...

Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Fatih hoca çok farklı başarılar elde etmiş bir hoca. Belki de biz onun elde ettiği başarıları elde edemeyeceğiz. Fatih hocanın yaşadığı başarıları her zaman yaşamak isterim.

Geçen sezon bana göre belki de tarihin en zor sezonlarından bir tanesiydi. Çok zor bir sezondu ama bizim için daha zordu. Oynanan sezonda yöneticilerimiz, taraftarlarımız, teknik ekibimiz sosyal medyadan da olsa taraftarlarımız bir birlik olduk. Çok önemli bir şampiyonluk yaşadık. İnşallah devamı güzel olur. Çalışmaya başladığımız süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen bunun baskısını hissediyoruz. İşler iyi gittiğinde gururunu da hissediyoruz. Yaptığımız iş sadece başarıya odaklı olmamalı. İnişli çıkışlı olabilir. O yüzden antrenörlere karşı sabırlı olalım. Kendi insanımıza zarar vermeyelim. (FANATİK)