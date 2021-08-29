Sergen Yalçın'dan dikkat çeken sözler... 4. hakem bizi kandırdı

Beşiktaş 'ın Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Sarı kartla yakından uzaktan alakası yok

10 kişi olmamıza rağmen daha farklı olabilirdi, mücadeleden gayet memnunum. İyi bir takımla oynadık, topu çok iyi çeviren bir takım. Buna rağmen, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunmak, böyle sezon başlangıçlarında kazanmak mutluluk verici. Hakemlerle ilgili bu sezon çok fazla yorum yapmak istemiyorum çünkü bir şeyler değişmiyor. Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla yakından uzaktan alakası yok. İlk sarı kartın çok hatalı olduğunu düşünüyorum. Bir takımı 10 kişi bırakmak demek, o takımın kaderiyle oynamak demek. Bu bana da olsa, Karagümrük'e de olsa aynı. Yapmasınlar. İlk sarı kartın, sarı kartla alakası yok. Neye sarı kart verdiğini anlamadık.

En küçük bir ayrıntıyı yakalayıp bizim oyuncumuzu oyundan attı

Cüneyt Çakır çok tecrübeli bir hakem. En küçük bir ayrıntıyı yakalayıp bizim oyuncumuzu oyundan attı. Kendisine teşekkür ederiz. İyi hakemdir, iyi maç yönetti. Hakemler, sahada küçük ayrıntıları yakalamayı kovalamazlar. Kim kazanırsa kazansın, bu hakemleri ilgilendirmez. Küçük ayrıntıları ne olursa olsun kovalamayacaksın, Cüneyt hoca küçük ayrıntıları kovalıyor. Stoper konusunda araştırmalarımız var. Yabancı kuralı, kafamızı çok karıştırıyor. Eminim ki bütün teknik direktörlerin kafasını karıştırıyordur.

4. hakem bizi kandırdı

Alex'in devre arasında bir sakatlığı vardı, 60'ta falan oyundan çıkartacaktık. 10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse de 4. hakem bizi kandırdı. (FANATİK)