Sergen Yalçın'dan derbi öncesi disiplin uyarısı

Galatasaray maçının hazırlıklarına bir günlük aradan sonra yeniden başlayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbinin taktik analizlerini de masaya yatırmaya başladı.

Hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste istemediği sonuçlar alan siyah-beyazlı teknik adamın, tüm taktik planlarını Avrupa’da başarılı bir performans gösteren ve farklı bir futbol oynayan Galatasaray’a göre yaptığı ortaya çıktı.

Sporting Lizbon ve Medipol Başakşehir maçındaki savunma hatalarına yoğunlaşarak önce takımın gol yeme problemine odaklanan Sergen Yalçın, Galatasaray’a kendi sahasında geniş alanlar bırakılmaması konusunda tüm takımı uyardığı öğrenildi.

Rakibin taktiksel tuzaklarına da dikkat edilmesi gerektiğini aktaran tecrübeli teknik adam, öncelikle kendi oyun karakterlerini sahaya yansıtılması gerektiğini futbolcularına aktardı.

Herkes hazır olsun

Oyuncuları ile yaptığı kısa toplantılarda önce sabır sonra oyun disiplini diyen siyah-beyazlı teknik adamın, “Rakibimiz son maçlarını kazandı ve moralli geliyor. Kendi oyunumuzu oynadığımız takdirde başarıya ulaşırız. Oyun disiplinini sakın kaybetmeyin. Bu maçı kazanırsak ligdeki kayıpların bir kısmı telafi edilmiş olur. Bu tür maçlar yeniden çıkış için önemli maçlar. Tüm camia bizden galibiyet bekliyor. Herkes kendini bu duruma göre hazırlasın” ifadelerini kullandığı öğrenildi. (MİLLİYET)