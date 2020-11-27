Sergen Yalçın'dan derbi kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bir yandan derbi 11’i üzerinde yoğun şekilde çalışırken, diğer taraftan sakat futbolcuların durumunu yakından takip ediyor.

Kovid-19 karantina sürecini tamamlayan ve arka adalesindeki sakatlığı düzelen Welinton dün çalışmalara başladı. Ancak Sergen Yalçın’ın, Brezilyalı stoperi uzun süre takımdan ayrı kalması nedeniyle derbide ilk 11’de düşünmediği belirlendi.

Henüz takıma dönemeyen Domagoj Vida’nın yokluğunda Welinton’u yedek soyunduracağı öğrenilen siyah-beyazlı hocanın, 3-2 kazandıkları Medipol Başakşehir maçında savunmanın ortasında başarılı bir performans ortaya koyan Necip Uysal-Francisco Montero ikilisine yine 11’de şans tanıyacağı ifade edildi.

Teknik patron Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan Adem Ljajic’i ise Fenerbahçe derbisinin kadrosuna almayı düşünmüyor. Tedavisine devam edilen yıldız futbolcunun büyük olasılıkla Kadıköy’e götürülmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: Fanatik