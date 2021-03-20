Sergen Yalçın'dan çok önemli fikstür uyarısı

Beşiktaş’ın teknik patronu, zirve yarışındaki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe’den bir maç eksik olmalarını avantaj görmediğini belirterek, “Onların bay haftalarında biz Alanya ve Sivas’la karşılaşacağız. Hiçbir maçın garantisi yok” diye konuştu.

Bu sezon çifte şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş iki kulvarda istikrarlı şekilde ilerlerken, Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu kez çok farklı bir konuda uyardı.

Deneyimli çalıştırıcı, ligdeki takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe’den bir maç eksik oynamalarının iddia edildiği gibi avantaj olmadığını aktardı.

Beşiktaş’ın bay haftasını geride bırakması nedeniyle, yapılan değerlendirmelerde Galatasaray ve Fenerbahçe ile aralarındaki farka ekstra üç puan eklenmesinin yanlış olduğunu oyuncularına söyleyen Yalçın’ın, “Oynanmamış haftadan üç puan eklemek ne kadar mantıklı olabilir. Hiçbir maçın garantisi yok” dediği öğrenildi.

Şu an için Galatasaray’ın 2, Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olduklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Galatasaray’ın bay olduğu hafta biz Aytemiz Alanyaspor ile içeride, Fenerbahçe’nin bay haftasında ise Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağız. Bunlar kolay maçlar mı? O nedenle mevcut farklara üç puan eklenmesi, bize sadece rehavet getirir. Bu çok tehlikeli bir durum” diye konuştuğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı teknik adam bu durumun medya ve sosyal medyada çok konuşulmasının Beşiktaş için iyi olmadığını da dile getirdi. Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları derbiyi şampiyonluk yolundaki en keskin virajlardan biri olarak gören Sergen Yalçın’ın, dev maçla ilgili oyuncularına uyarılarda bulunduğu da ifade edildi.

Bu arada Beşiktaş ligin ilk yarısında Galatasaray’ın bay geçtiği 12. hafta Alanyaspor’a deplasmanda 2-1 yenilmişti. Kartal, Fenerbahçe’nin bay olduğu 15. hafta ise sahasında Sivaspor’u 3-0 mağlup etmişti.

(MİLLİYET)