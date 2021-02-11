Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun açıklaması

Sergen Yalçın, "Favori takımların tur atlayamadığını gördük. Oyunlar zor. Hafta sonu da zor bir maç oynadık Konya'yla. Bugün biraz daha fazla dinlenmiş oyuncularla başlıyoruz. Zor bir maç olacak"

"Cenk'in fizik olarak sorunları var. Hazır olduğunu söylemek zor. Aboubakar ve Larin'in çok güçlü kalması için Cenk'le konuştuk, orayı dolduracağız diye düşünüyoruz. 7-8 farklı oyuncuyla oynuyoruz. Rotasyon denmesine katılmıyorum. Hepsi 11'de oynattığımız oyuncular. İnşallah güzel bir maç olur ve tur atlayan taraf biz oluruz" şeklinde konuştu. (FANATİK)