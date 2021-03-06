Sergen Yalçın'dan Cenk açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı öncesi konuştu. Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında bilgi veren Yalçın, "Cenk'te kemik ödemi var herhalde. Geçiş süreci uzun sürüyor. Toparlayamadı. 2 haftadan fazla oldu, bazen sakatlıklar olabili

FUTBOL 06.03.2021 - 19:10 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'dan Cenk açıklaması

Ligin final bölümünün yaklaştığını ve kazanmanın iyi oyuna göre daha önemli olduğunu belirten Yalçın, "Bizim zemin diğer stadyumlara göre iyi durumda, yağmur biraz bozabilir ama genel olarak zeminin durumu iyi olabilir. İyi oyun mu, kazanmak mı derseniz, önemli olan kazanmak. Ligin final bölümü yaklaşıyor. Bugünkü maç bizim için çok değerli. Kazanarak iyi bir hafta sonu geçirmek istiyoruz." dedi.

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Milli golcü Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında da konuşan Yalçın, "Cenk'te kemik ödemi var herhalde. Geçiş süreci uzun sürüyor. Toparlayamadı. 2 haftadan fazla oldu, bazen sakatlıklar olabiliyor. Diğer oyuncularımızın hepsi sağlıklı. İki kalecimiz de oynayabilir, ikisi de bizim için kıymetli." dedi. (HÜRRİYET)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın #gaziantep
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